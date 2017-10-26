Прикарпатців попереджають про збільшення штрафів за паркування на місцях для інвалідів

З 26 жовтня вступає у дію закон щодо збільшення відповідальності за порушення правил зупинки та стоянки транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю.

За порушення правил зупинки чи стоянки транспортних засобів на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю (крім випадків вимушеної стоянки), а так само створення перешкод водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, у зупинці чи стоянці керованих ними транспортних засобів тягнуть за собою накладення штрафу від 1020 до 1700 гривень, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківська.

Також патрульні мають повноваження евакуювати автомобіль порушника на арештмайданчик без попередження.