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Прикарпатців попереджають про туман

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Управління ДСНС в Івано-Франківській області попереджає про туман на Прикарпатті.

Ввечері 15 листопада, протягом ночі та в першій половині дня 16 листопада по області та місту очікується туман з видимістю 100-500 метрів.

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