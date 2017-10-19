Прикарпатці заклали подарунками палату маленької дівчинки, яку покинула рідна мати

Як повідомляли, прикарпатців просять допомогти маленькій дівчинці, яку покинула рідна мати.

Дівчинці, яка і досі перебуває у Лисецькій ЦРЛ, потрібні були речі, засоби гігієни, спеціальні суміші, тому волонтерка Людмила Рой просила про допомогу.

Зараз жінка, яка зверталася за поміччю, розповіла, що відгукнулися дуже багато людей, палату заклали подарунками.

“Ще навіть не все завезли”, – додає волонтерка.

Щодо долі дівчинки, зазначає Людмила Рой, як розвиватимуться події, важко сказати.

Тітка дівчинки виявила бажання взяти над Катею опіку.

Начальник служби у справах дітей Тисменицької РДА Сергій Лабузько розповів Галці про можливу долю дівчинки.

Насправді мама написала заяву про тимчасове влаштування Каті у Надвірнянський будинок дитини. Для влаштування дівчинки у дитбудинок зараз збирають 2 пакети документів. Перший – медичний, і тому Катя перебуває у лікарні. Другий – пакет документів, зокрема, із відомостями про батьків, умов проживання. На підставі цих паперів та інших процедур дитину мають помістити у Надвірнянський будинок дитини. Протягом півроку батьки будуть зобов’язані відвідувати Катю в спецзакладі. Якщо цього не робитимуть, то Надвірнянський будинок дитини поінформує службу у справах дітей, яка, у свою чергу, порушить проти мами справу про позбавлення батьківських прав.

“У цієї дитини набагато довша історія, аніж цих останніх пару днів. Дівчинка двічі потрапляла в Івано-Франківську міську лікарню, і ми неодноразово говорили з тіткою, просили взяти опіку. Зараз я не знаю, чи під впливом журналістів, чи під впливом цього розголосу, сьогодні отримали повідомлення, що жінка хоче взяти дитину під опіку. Враховуючи те, що тітка опікується старшим братом цієї дівчинки, то, в принципі, їй можуть віддати Катю”, – розповів Лабузько.

Зараз дівчинка не є дитиною, яка має статус дитини, позбавленої батьківського піклування.

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