Прикарпатці єдині в Україні переплачують за комунальні послуги, – ЗМІ

Тарифи на послуги ЖКГ в Україні звично зростають і не всі в країні готові повною мірою сплатити нові платіжки.

“Слово і Діло” аналізувало, скільки українці заборгували за комуналку за підсумками 2017 року й скільки субсидій отримують.

За підсумками минулого року заборгованість населення за послуги житлово-комунального господарства склала 27,1 млрд грн. При цьому найбільш проблемною виявилася Дніпропетровська область, жителі якої заборгували 4 млрд грн, на другому місці – Харківська область з боргом 4 млрд, на третьому – Київ (3,6 млрд). Найменший борг зафіксований у жителів Кіровоградської області – 109,4 млн грн.

Єдиною областю, де є переплата за послуги ЖКГ, стала Івано-Франківська.

На субсидії, призначені для відшкодування витрат на оплату комуналки, в 2017 році держава виділила 3,7 млрд грн. Найбільше – 254,9 млн грн субсидій – отримали в Дніпропетровській області, у Львівській – 246,1 млн, майже 222 млн грн виділили жителям Харківської області. Найнижчий рівень субсидування зафіксований у Миколаївській області.

Відзначимо, що при цьому в Миколаївській області також зберігається найнижчий рівень заборгованості з виплати зарплат (до 10 млн грн). Така ж ситуація в Закарпатській, Чернівецькій та Запорізькій областях. Найгірші справи в Луганській області, де борг за зарплату склав понад 500 млн грн. Загалом, минулого року борг із виплати зарплати українцям склав 2,6 млрд грн.

Детальніше – на інфографіці.