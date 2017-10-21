Прикарпатці попрощалися з бійцем, який загинув у зоні АТО. ФОТО

20 жовтня село Пнів на Надвірнянщині проводжало 39-літнього Юрія Головченка, військовослужбовця десятої гірсько-штурмової бригади, який загинув 13 жовтня, в переддень 75-ої річниці УПА, від кулі москальського снайпера.

Про це у фейсбук написав Володимир Питлюк.

Попрощатися до будинку загиблого, віддати йому шану прийшли бойові побратими, що супроводжували труну з тілом загиблого, на чолі з командиром батальйону в якому служив Юрій Головченко, учасники та ветерани АТО, легендарна волонтер-доброволець СТЕПАНІВНА (Євдокія Попович), голова районної організації воїнів АТО-Олег Туєшин, рідні, друзі, колишні однокласники, сотні односельчан, представники районної, обласної влади.

Проводжаючи Героя неоголошеної московсько-української війни Юрія Головченка в останню путь, односельці утворили вздовж дороги живий ланцюг. Люди тримали в руках свічки, квіти з траурними стрічками. До вічного спочинку земляки проводжали Юрія у скорботі, зі сльозами на очах та з молитвою щирою. Стоячи на колінах, схиливши голову перед світлою пам’яттю загиблого земляка. Ніхто не ховав сліз. Похоронна процесія, що розтягнулася на кількасот метрів, йшла у невимовній тузі під звуки військового оркестру.

Поховали Героя на сільському цвинтарі напроти Символічної Могили Борцям за Волю України, під залпи автоматів, патріотичні вигуки “Герої не вмирають”, у супроводі Державного Гімну України.