22 C
Коломия
Вівторок 27.06 2017
Повідомити новину
header_banner
Додому Новини Суспільство Прикарпатці можуть створити генеалогічне дерево онлайн

Прикарпатці можуть створити генеалогічне дерево онлайн

0
Поділитися

Українські розробники запустили новий сервіс, що дозволить українцям досліджувати власну сімейну історію з 17 століття.

Сайт Pra.in.ua дозволяє не тільки уточнити дані про своїх родичів, але і дає можливість побудувати генеалогічне дерево своєї родини, пише “Дзеркало Коломиї” з посилання на сайт 0342.

Don Yapon

Станом на червень 2017 року база проекту налічує 2,5 мільйони осіб. Передбачається, що до початку 2018 року вона збільшиться до 3 мільйонів, а в 2019 — сягне 4 мільйонів.

Доступ до бази є безкоштовним, а всі витрати на створення порталу, його адміністрування, технічну підтримку і наповнення здійснюються виключно за рахунок пожертвувань з боку користувачів сайту.

На сайті є можливість зареєструватися і створити власний профіль, після чого користувач зможе сформувати власне родове дерево.

Керівник проекту Ігор Гошовський зазначив, що основна перевага ресурсу полягає в тому, що там міститься добре пророблений, відфільтрований контент про жителів України.

“Це —не тільки українці, а й євреї, поляки та представники інших національностей, які жили на території України в період 1650-1920 років”, — пишуть на сайті.

Статті по теміБільше від автора

Повне або часткове використання матеріалів, розміщених у виданні, дозволяється тільки за умови активного, прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал та згадки першоджерела не нижче другого абзацу тексту.

Думка авторів публікацій може не збігатися з позицією та принципами видавця, видавець не несе за це жодної відповідальності. Міркування авторів щодо подій та осіб не спростовуються, їх правдивість не доводиться.

За зміст та достовірність реклами та PR відповідальність несе рекламодавець. При цьому видавець залишає за собою право перевірки інформації, зазначеної в рекламі та оголошеннях. Такі матеріали друкуються з позначкою ®.
Зв'язатися з нами: dzer.kol@i.ua
© Всі права захищено 2017 – «Дзеркало Коломиї».
Розроблено з в Webolatory