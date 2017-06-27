Прикарпатці можуть створити генеалогічне дерево онлайн

Українські розробники запустили новий сервіс, що дозволить українцям досліджувати власну сімейну історію з 17 століття.

Сайт Pra.in.ua дозволяє не тільки уточнити дані про своїх родичів, але і дає можливість побудувати генеалогічне дерево своєї родини, пише “Дзеркало Коломиї” з посилання на сайт 0342.

Станом на червень 2017 року база проекту налічує 2,5 мільйони осіб. Передбачається, що до початку 2018 року вона збільшиться до 3 мільйонів, а в 2019 — сягне 4 мільйонів.

Доступ до бази є безкоштовним, а всі витрати на створення порталу, його адміністрування, технічну підтримку і наповнення здійснюються виключно за рахунок пожертвувань з боку користувачів сайту.

На сайті є можливість зареєструватися і створити власний профіль, після чого користувач зможе сформувати власне родове дерево.

Керівник проекту Ігор Гошовський зазначив, що основна перевага ресурсу полягає в тому, що там міститься добре пророблений, відфільтрований контент про жителів України.

“Це —не тільки українці, а й євреї, поляки та представники інших національностей, які жили на території України в період 1650-1920 років”, — пишуть на сайті.