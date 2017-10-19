Прикарпатці добровільно здали в поліцію майже тисячу боєприпасів

За 17 днів проведення місячника добровільної здачі зброї до місцевих відділів та відділень поліції жителі області здали 129 одиниць різних видів зброї та 15 спецзасобів.

Про це повідомляє сектор комунікації Головного управління поліції в області.

Серед них – 82 одиниці мисливської гладкоствольної, 16 – мисливської нарізної, 11 одиниць армійських зразків та 20 одиниць холодної зброї, інформує Сектор комунікації ГУНП в Івано-Франківській області.

Крім цього, прикарпатці добровільно здали 917 шт. боєприпасів до зброї армійських зразків та мисливської нарізної зброї.

Як повідомлялося, мешканці Коломийщини віддали поліції 19 одиниць зброї.

Читайте також: Більше половини українців готові зі зброєю захищати цілісність України