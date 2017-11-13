Прикарпатському композитору присвоїли звання заслуженого артиста України

Свою творчу діяльність Володимир Куртяк розпочав у 1999 році, створивши мистецьку студію “Дзвони Прикарпаття”, яка стала осередком талановитої молоді нашого краю. В особі Володимира Куртяка вдало поєдналися здібності поета, письменника, композитора і співака, в доробку якого понад 100 пісень та творів, серед яких такі популярні, як: “Мій рідний край”, “Чекання любові”, “Мрія”, “Ми здолаємо час”, “Листопад”, “Нерозгадані світи”, “Муза”, “Україна”. На його пісні відзнято 5 відеокліпів.

Володимир став засновником та організатором Всеукраїнського фестивалю-конкурсу “Дзвони Прикарпаття”, який проходив в Богородчанському районі Івано-Франківської області. Він лауреат багатьох Міжнародних, Всеукраїнських конкурсів як співак, поет і композитор.

Володимир Куртяк – переможець Міжнародного радіофестивалю “Прем’єра пісні”, отримав диплом”Кращий композитор року” від національної телерадіокомпанії України, лауреат районної премії імені Михайла Яцківа у номінації “Музика”, переможець Міжнародного телефестивалю “Прем’єра пісні”, на якому отримав відзнаку Президента України.

Учасник благодійних концертів, які відбулися в Івано-Франківській та Львівській областях, для розбудови патріаршого собору Воскресіння Христового греко-католицької церкви м.Києва. Відзначений грамотою Верховного архієпископа Любомира Гузара.

У 2009 році став організатором і учасником обласного благодійного туру “Назустріч дітям”. До 20-ї річниці Незалежності України в Івано-Франківську відбувся святковий концерт патріотичних пісень Володимира Куртяка, в якому взяли участь кращі артисти Прикарпаття. “Діти України” стала переможцем у національному телепроекті “Україна –Я –Україна”.

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