Прикарпатській журналістці потрібно 19 тис. євро, щоб продовжити лікування

Журналістка з Івано-Франківська Оксана Кваснишин, яка бореться з онкологічною недугою, потребує коштів, щоб продовжити лікування.

На своїй сторінці у “Фейсбуці” вона повідомила, що їй потрібно пройти 15 курсів капання “Авастину” – препарату, який закріплює лікування і запобігає рецидиву. Курс проводять через кожних три тижні, а це затягнеться десь до жовтня наступного року. Проте аби пройти це лікування потрібно зібрати більше 19 тисяч євро, пишуть Версії.

“Дякую вам всім за допомогу і молитви! Я не знаю, як віддячити за те все, що ви для мене робите. У голові перебираю десятки варіантів: благодійність, психологічна підтримка онкохворих, допомога у розвитку хоспісу… Не знаю… Працювала б у цьому напрямку, але поки маю ще так мало сил.Хочу, щоб моє життя було врятовано не марно.

У нас залишилось грошей ще на одне капання, яке буде 24 жовтня. Що буде далі я боюсь уявити. Назад дороги немає. Якщо я зупинюсь – всі зусилля були марними… Стараюсь не думати про погане, але це дуже важко, коли твоє життя залежить від грошей. Вартість кожної процедури – 1383 євро. Загалом ще потрібно 19 362 євро”, – написала Кваснишин.

реквізити для допомоги:

– гривнева картка “Приватбанку” 5168 7427 0030 5794 (Говера Володимир Антонович) – чоловік Оксана Кваснишин

– Переказ – Western Union або MoneyGram – Volodymyr Govera, Ukraine, Ivano-Frankivsk (будь ласка, після переказу коштів, напишіть номер і суму переказу та ім’я відправника) Vova Govera

Онлайн сервіси для збору коштів:

https://www.gofundme.com/OksanaKvasnyshyn

(Знімає 7,9% з отримувача + 0,3с за переказ)

https://www.youcaring.com/oksanakvasnyshyn (Знімає з отримувача 3%)

PayPal okrasulya28@gmail.com – Oksana Krasulya (з позначкою “на лікування Оксани Кваснишин”)

А також переслати кошти Oksana Krasulya через фейсбук-повідомлення (лише для жителів США).

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