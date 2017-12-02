Прикарпатській школярці терміново потрібні гроші на лікування. РЕКВІЗИТИ

Терміново потрібні кошти на лікування Вікторії Латик, учениці Болехівської школи №2.

Про це написала у Facebook Жанна Соболь.

Дівчинка навчається на відмінно, неодноразова учасниця міських та обласних олімпіад, переможець ІІІ етапу VІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (І місце), переможець ІV етапу VІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (ІІІ місце), учасник ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика і ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з української мови та літератури, англійської мови. Надзвичайно обдарована дитина, активна учасниця громадського життя міста Болехова.

Нещодавно Вікторії встановили невтішний діагноз: об’ємний процес головного мозку.

Зараз дівчинка перебуває на лікуванні в Інституті нейрохірургії ім. Ромоданова у Києві. Їй якнайшвидше потрібна операція.

Операція і лікування – дуже дороговартісні, родина не в змозі зібрати необхідну суму коштів, тому просить допомоги в добрих людей.

Кошти можна перераховувати на рахунок Ощадбанку: 26206000419931, МФО 336503, ідентифікаційний код 2878013967, одержувач Латик Уляна Стефанівна,

тел. мами: 099 429116 (Латик Уляна),

тел. бабусі: 099 9150069 (Латик Валентина).

Сім’я заздалегідь дякує за розуміння і підтримку всім, хто проявить милосердя і відгукнеться на прохання допомогти.