Прикарпатський гурт “PATSYKI Z FRANEKA” отримав чотири “так” на “Х-Факторі”. ВІДЕО

Прикарпатський гурт “PATSYKI Z FRANEKA”, який переміг в конкурсі “Хіт-Конвеєр” від музичного каналу “М2″, прийняв участь у кастингу шоу “Х-фактор 8”, який пройшов у Львові.

Один з учасників групи приховує свою особистість під маскою кота, оскільки є депутатом і не хоче привертати до себе зайвої уваги, йдеться на каналі Х-Фактор в Youtube.

Але маючи впливові зв’язки і невеликий капітал, він вирішив зробити щось хороше для української культури, тому допоміг хлопцям розкрутитися.

Гурт виконав на кастингу свій хіт “Вася OMG” і отримав чотири “Так” від журі.

Нагадаємо, що також взяв участь у “Х-Факторі” диспетчер “Прикарпаттяобленерго” і отримав чотири “так”. ВІДЕО

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