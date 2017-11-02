Прикарпатський богатир Василь Вірастюк нестиме вогонь Зимових Олімпійських ігор

За 100 днів до відкриття зимових олімпійських Ігор-2018 стартує естафета Олімпійського вогню по території Південної Кореї, яка пройде через 17 міст і провінцій.

У ній візьмуть участь 7,5 тис. факелоносців, а загальна протяжність маршруту складе 2018 км, пише Фіртка.

Цікаво, що серед факелоносців і п’ятеро українців. Зокрема відомий прикарпатський стронгмен Василь Вірастюк нестиме Олімпійський вогонь разом із співачкою Вірою Брежнєвою.

Олімпіада-2018 пройде в південнокорейському місті Пхенчхан з 9 по 25 лютого.

Традиційно цей захід є одним із найбільш очікуваних, адже мільйони вболівальників по всьому світу отримають чудову можливість побачити видовищне змагання кращих спортсменів сучасності. Їх на Олімпіаді буде близько 2500 з більш ніж 90 країн, при цьому в різних зимових дисциплінах планується розіграти 102 комплекти нагород.

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