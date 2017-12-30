Прикарпатський актор зіграв головну роль в українському телесеріалі. ВІДЕО

Прикарпатець Роман Луцький з’явиться у ролі мільйонера у новому телесеріалі “Обручка з рубіном”.

Прем’єра 95-серійної картини “Обручка з рубіном” відбудеться на каналі “Україна” 2 січня, пише Місто.

В основі сюжету багатосерійної картини – історія двох сестер Ані та Яни, звичне життя яких в одну мить трагічно перекреслює автомобільна аварія.

Усупереч невтішним прогнозам лікарів, після автокатастрофи обидві дівчини вижили, але впали в кому. Через серйозні ушкодження їхні обличчя пошматувало склом – ані лікарі, ані родичі так і не відрізнили, хто з сестер Яна, а хто – Аня. Вирішальну роль відіграла обручка з рубіном Ані, яка за фатальним збігом обставин у момент ДТП була на безіменному пальці Яни. Сестер переплутали. Дівчатам доведеться пройти довгий шлях, аби повернути самих себе та своє життя, йдеться на сайті “України”.

Нареченого однієї із сестер – молодого мільйонера Дениса Добровольського – грає Роман Луцький.

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