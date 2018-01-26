Прикарпатських водіїв закликають бути обережними: на дорогах туман та ожеледиця

На дорогах Прикарпаття очікується туман та ожеледиця. Оголошено штормове попередження.

Про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту ОДА, передає Дзеркало Коломиї.

“В найближчі дві години із збереженням до кінця дня 26 січня та протягом ночі та в першу половину дня 27 січня по області та місту очікується туман з видимістю 100-500 м.

Протягом доби 27 січня на дорогах області та міста збережеться ожеледиця“, – йдеться у повідомленні рятувальників.



Нагадаємо, прикарпатські рятувальники попередили про високий ризик сходження лавин у горах.