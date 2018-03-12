Прикарпатських школярів запрошують до участі в конкурсі соціальної реклами з призовим фондом 50 тис. грн

Університет Короля Данила та CEI Cooperation Fund оголосили конкурс соціальної реклами на тему “Протидія торгівлі дітьми та їх експлуатації”.

Цим заходом організатори намагаються привернути увагу підлітків до гострої соціальної проблеми.

“Саме за допомогою рекламних плакатів діти висловлюють свою думку про таке негативне соціальне явище, як работоргівля, незаконна експлуатація дитини.

На конкурс надходять роботи не лише з Івано-Франківська, а й з різних куточків нашої області, – розповідає завідувач кафедри журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю Ірина Копистинська, передає Курс.

– Старшокласники розмірковують на теми втягнення дітей у збройні конфлікти, насильства над дітьми, використання в незаконному бізнесі. Та найбільше плакатів стосуються продажу дітей, особливо на органи. Це означає, що підлітки розуміють, що людина, особливо неповнолітня, – це не товар, вона – не продається”.

Зазначимо, що прийом робіт продовжено до 14 березня включно. Для участі необхідно підготувати рекламний плакат на тему конкурсу. Оголошення робіт відбудеться 16 березня під час ІІ Міжнародного науково-практичного симпозіуму “Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми”.

Переможці конкурсу отримають грошові винагороди та знижки на навчання в Університеті Короля Данила.

Конкурсні роботи в оригінальному (малюнок, роздрукована продукція тощо) та/або в електронному варіанті приймаються за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Є. Коновальця, 35, відділ маркетингу та зв’язків з громадськістю або надсилаються на електронну адресу reclakaf@ukr.net з поміткою “На конкурс соціальної реклами”.