Прикарпатських красунь запрошують стати “Зірковою дівчиною з календаря”. ФОТО

Команда Star Face Family випустить календар на 2018 рік з фантастичними дівчатами.

“SFF Calendar – це не просто якісний і досконалий продукт з фантастичними дівчатами, – кажуть ініціатори проекту. – Для власників календаря – це яскраве і неймовірне джерело натхнення та чудовий колекційний продукт для довершеного естетичного задоволення”, пише Фіртка.

Вже четвертий рік поспіль, центр краси та моди starfacefamily випускає брендовий календар з красивими та ефектними дівчатами.

Стати “Зірковою дівчиною з календаря” може кожна бажаюча. Реєстрація для участі триває на сайті starfacefamily.com до 29 жовтня.

Нагадаємо, команда центру краси та моди Star Face Family, одночасно створює два календарі, один з моделями Star Face Family, та інший із просто бажаючими дівчатами, яких оргкомітет SFF відбирає на відкритому онлайн кастингу.