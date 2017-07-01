Прикарпатські волонтери запрошують Дітей учасників АТО на літнє таборування в Карпатах

Прикарпатські волонтери за підтримки діаспори організовують літнє таборування в Карпатах для дітей учасників АТО.

Про це в мережі Фейсбук повідомила волонтерка Наталя Перцович.

“Прошу батьків звертатись! Програма насичена і цікава. Формуємо групи із дітей загиблих учасників АТО, поранених, полонених, багатодітних учасників бойових дій, а також основна перевага надається дітям військових із райцентрів і сільської місцевості, які знаходяться позаувагою”, – написала Перцович.

Табори будуть проводитись з 16 липня по 3 серпня у Верховині та з 1 по 12 серпня в Міжгір”ї, Закарпатська область.

Запрошують дітей віком від 10 до 16 років з сімей загиблих, поранених, полонених, багатодітних учасників АТО!!

З усіх питань звертатись в особисті повідомлення Наталя Перцович.

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