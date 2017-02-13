Прикарпатські ветеринари взяли під опіку червонокнижних птахів, конфіскованих у вуличних фотографів. ВІДЕО

До Центру реабілітації диких тварин Галицького НПП передали двох орланів білохвостих після конфіскації у вуличних фотографів.

Про це повідомляється на сторінці Eco-Halych: Wildlife Rehab Реабілітація дикої природи, пише Дзеркало Коломиї.

“У той час, коли навколо нас відбувається стільки всього поганого і кожен думає виключно про себе, яка кому діло до двох птахів?

Навіть якщо ці птахи захищені багатьма світовими та європейськими конвенціями і занесені до Червоної книги України?

Та ми, активісти Екологічного корпусу Львівщини спільно з активістами Національного Корпусу Закарпаття, іншої думки. Отримавши інформацію від зоозахисників про те, що на водоспаді Шипіт два червонокнижних орлана-білохвоста використовуються як об’єкти для фото за гроші, ми вирішили допомогти.

Результатом роз’яснювальної бесіди стала добровільна передача двох орланів до Центру реабілітації диких тварин Галицького національного природного парку, молодчики запевнили, що ідеями зоозахисту вони перейнялися і надалі знайдуть собі іншу діяльність“, – йдеться у повідомленні.

На відео – сніданок нових мешканців ЦРДТ Галицького НПП.