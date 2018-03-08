Прикарпатські рятувальники застерігають від падіння бурульок

“Івано-Франківська міська аварійно-рятувальна служба” закликає громадян бути особливо уважними у час весняної відлиги.
Про це інформує Галка.іф.юа.
Щоб уберегтися від падіння снігу чи бурульок з дахів, потрібно дотримуватися основних правил безпеки:
– проходячи повз будинки чи високі дерева, необхідно впевнитись у відсутності загрози падіння скупчень снігу чи льодових наростів;
– не ходити під дахом будівель та інших споруд, а також під балконами, обираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста;
– не заходити за межі встановлених огорож, а в місцях їх відсутності звертати увагу на наявність небезпечних утворень з криги і снігу на дахах будинків та оминати їх;
– власникам автотранспорту не слід припарковувати свої машини біля будинків;
– обов’язково попереджати дітей про небезпеку падіння снігу та бурульок.