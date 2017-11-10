Прикарпатські правоохоронці застерігають про інтернет-аферистів

Незважаючи на численні застереження поліцейських, довірливі громадяни продовжують потрапляти в тенета шахраїв.

Про це інформує прес-служба поліції.

Зрозуміло, що за допомогою мережі Інтернет можна не виходячи з дому здійснювати різні види грошових операцій. Це дуже зручно, але, щоб не стати жертвою інтернет-шахраїв, потрібно турбуватись про безпеку заощаджень, бо з кожним днем все більше користуючись Інтернетом, купуємо-продаємо речі. При цьому, забуваємо, що Інтернет, попри свою доступність і масовість, приваблює й різного роду аферистів. Для лиходіїв він зручний передовсім тим, що не знаєш в обличчя людини, з якою маєш справу, тож зловмисник може себе видати за кого захоче, а відтак обдурити та заволодіти чужими коштами чи майном.

Під час придбання товару через мережу інтернет слід звернути увагу на деякі чинники. Якщо ціна товару є суттєво нижчою від ринкової, це вже має викликати якісь підозри у покупця.

Завжди необхідно переглянути відгуки людей про продавця. Трапляється, що замість товару, який замовили, надсилають якусь іншу річ.

Тому прибувши до поштового відділення, аби отримати своє замовлення, пакунок слід обов’язково відкривати у присутності працівників цієї служби. У випадку, якщо ви отримали не той товар, який замовляли, це зможуть підтвердити свідки. А ще покупцеві слід обов’язково зберігати чеки про оплату та електронні листи, якими він обмінювався з продавцем.

Ці відомості також долучають до кримінального провадження, порушеного за даним фактом.

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