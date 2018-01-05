Прикарпатські поліцейські на Різдво охоронятимуть храми та патрулюватимуть дороги

Щоб забезпечити правопорядок, з нагоди святкування Різдва Христового, будуть виставлені наряди поліції біля культових споруд, де будуть проходити святкові богослужіння.

Про це повідомили у Секторі комунікації ГУ НП в області, передає Дзеркало Коломиї.

Крім того, на охорону публічного порядку буде залучено понад 960 працівників прикарпатської поліції. Крім того, до патрулювань залучать військовослужбовців Національної гвардії та близько 240 представників громадських організацій та формувань області.

Для невідкладного і належного реагування на повідомлення та звернення громадян про вчинення правопорушень в області у святкові дні працюватимуть 35 посилених слідчо-оперативних груп поліцейських.

Як зазначив т.в.о. заступника начальника ГУНП в Івано-Франківській області Олег Сердюк, нагляд за дорожнім рухом на автошляхах Прикарпаття здійснюватимуть 47 автопатрулів та придані сили з числа працівників патрульної поліції міста Чернівців. Також передбачено залучення двох вибухотехнічних груп в складі кінолога.