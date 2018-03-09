Прикарпатські метеорологи попереджують про можливість шторму на вихідних

Сніг з дощем та мряка. Метеорологи попереджають про вибрики ранньовесняної погоди.

Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА поширило штормове попередження від прикарпатських метеорологів, повідомляє Kurs.

У зв’язку зі снігопадами з переходом в інтенсивну відлигу 10-12 березня у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека, третій рівень.

На річках басейнів Дністра та Пруту очікуються підйоми рівнів води на 0,5-1,5 м над теперішнім. Подальше руйнування льодових явищ, місцями льодохід з додатковим підйомом 0,5-1,0 м.

Про мокрий сніг і сніг з дощем попередила синоптик Наталка Діденко.

“10-11 березня вплив атлантичних західних процесів в Україні втримується. Виділити якісь області чи навіть частини України, де буде стабільна погода без опадів, – важко. Нашою територією проходитимуть атмосферні фронти, тому й скрізь – періодичні чи мокрий сніг, чи дощ, чи мряка, чи льодяний дощ, чи крупа. Усі ці ранньовесняні атмосферні опади чергуватимуться із просто хмарною погодою”, – пише знавець погоди в мережі.

За її словами, ситуація на дорогах ускладниться.

Практично по всій Україні залишаються тумани, на дорогах латками – ожеледиця.

Вітер західного, північно-західного напрямку, 3-8 м/с.

Температура повітря впродовж вихідних, 10-11 березня, вдень становитиме 1-4 градуси тепла, на Заході +5+11.

Нагадаємо, що в Карпатах велика ймовірність сходження лавин.