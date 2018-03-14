Прикарпатські бородачі розповіли, чому носять бороду і як себе почувають з нею. ФОТО

Прикарпатські бородачі розповіли, чому носять бороду і як себе почувають з нею....

Борода дає можливість чоловікам виглядати, та й відчувати себе мужнішими, сильнішими, а сьогодні ще й стильнішими. Бороду чоловіки носили ще споконвіку, та з часом такий елемент зовнішності піддавався модним змінам.

Ще декілька років тому хлопця з бородою, чи вусами могли б не зрозуміти. Дехто навіть вважав, що бороду мають тільки священники. Проте сьогодні, йдучи вулицею, ми доволі часто зустрічаємо чоловіків з бородою. Незважаючи на це, всі виглядають по-різному, оскільки форма, довжина, колір, стрижка – все відрізняється, все індивідуально, пише Вежа.

Для справжньої бороди потрібні терпіння, час, догляд та чималі кошти. Масово у містах України з’являються барбершопи – це суто чоловічі заклади, де перукарі-фахівці доглядають за волоссям та бородою чоловіків. Здебільшого такі заклади – це зони для догляду та відпочинку сильної статі.

Франківські бородачі про історію своє бороди, догляд та особливості.

Роман, 26 років

“Бороду я почав носити ще зі школи. За життя її брив разів 10, не більше. Насправді, це страшенно економить мій час, і вона мені подобається. Я думаю, догляд за бородою обходиться набагато дешевше, аніж бритви та інші аксесуари для бриття. Коли я починав носити бороду, це явище не було таке популярне як в наш час, я був свого роду вигнанцем, це просто не сприймалось, а тепер це звична річ”.

Микола, 29 років

“З 2014-го я вирішив запустити бороду, це було більш практично, адже після гоління в мене була алергія на обличчі. Та я жодного разу не пошкодував про свій вибір. В місяць я витрачаю 300 гривень на стрижку бороди, але це приємні витрати”.

Юра, 19 років

“Борода в мене почала рости в 16-17 років. З 17-ти років я жодного разу її не збривав. Раз у місяць рівняю бороду тримером, підтримуючи форму. На мою думку, борода – це щось дуже стильне, і мені не подобається, що у наш час – це масове явище”.

Генетика визначає потенціал зростання бороди. Стрес і погане харчування виразно позначаються на швидкості росту і здоров’ї волосся на бороді в цілому. Потрібно приймати ряд харчових добавок, щоб компенсувати будь-які недоліки в раціоні: мульти-вітаміни, біотин і риб’ячий жир. Біотин сприяє росту волосся і нігтів. Гарним доповненням також послужать цинк, вітаміни групи В (зокрема B6) і магній.

Підвищення рівня тестостерону якісно сприяє прискоренню зростання бороди. Для цього необхідно їсти більше червоного м’яса, уникати продуктів на основі сої й качати м’язи. У дієту також повинні входити такі продукти, як: шпинат, горіхи, авокадо, оливки, броколі та оливкова олія.

Роман, 22 роки

“Вперше я спробував відпустити бороду, коли мені було 19. Пам’ятаю, я виглядав доволі смішно. Як її вперше позбувся? Я вирішив підрівняти вуса, зробив це дуже криво, відповідно мусив її збрити повністю. Ця борода, що в мене зараз, доглянута, оскільки я витрачаю 400 гривень щомісяця на догляд за нею. На мою думку, борода личить не всім, потрібно вміти правильно її подавати, тобто підбирати одяг, щоб вона виглядала статусно, адже борода – це одна із ознак чоловіка”.

Віктор, 29 років

“Після армії я вирішив, що бритись уже не буду. З 19-ти років я із бородою, якщо можна так сказати, “збивав” лише кілька разів. Важко уявити себе без бороди, адже вже дуже звик до неї. Для усіх, хто прагне запустити бороду можу сказати лише одне – нехай росте”.

Богдан, 31 рік

“Бороду я почав носити навіть не пам’ятаю коли… Ну дуже давно. А от не збривав її вже два роки, тільки підтримую форму. В середньому мені виходить відвідувати двічі на місяць барбершоп. На мою думку, борода – візитівка справжнього чоловіка”.

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