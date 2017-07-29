Прикарпатські баскетболістки привезли перемогу з європейської універсіади. ФОТО

Студентська жіноча збірна команда з баскетболу Прикарпатського національного університету стала чемпіоном європейської універсіади і виборола право представляти Україну на Всесвітній літній Універсіаді-2017, яка відбудеться 23 – 28 серпня в Китаї.

Вчора, 28 липня, в місті Сплінт у Республіці Хорватія завершилися ігри Чемпіонату Європи з баскетболу 3х3 серед студентських команд, повідомляє Галицький кореспондент.

Студентська жіноча збірна ПНУ в складі Ольги Мазніченко, Христини Філевич, Віти Горобець та Вікторії Касаткіної (керівник команди – Юрій Процюк) представила Україну і здобула перемогу.

У фіналі прикарпатські баскетболістки перемогли команду Литви з Університету спорту – 16:14.

На груповому етапі наші дівчата виграли всі чотири поєдинки. Загалом українки виграли сім матчів з семи. Загальна різниця – 138:68.

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