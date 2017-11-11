Прикарпатське село одне із перших в Україні отримало туристичний логотип

9 листопада у Татарові презентували туристичний логотип, як частину промоційного брендингу села.

Татарів себе позиціонує як туристичне село, тож тут вирішили створити логотип, що вирізнятиме село з-поміж сотень інших, водночас презентуватиме його як унікальну рекреаційну територію та туристичний об’єкт, пише ГК.

Робота над розробкою тривала приблизно півроку, над нею працювали фахівці з Івано-Франківська. З-поміж чотирьох запропонованих варіантів обрали той, який найбільше відображає архітектуру Татарова. Зокрема, у логотипі використані елементи місцевої пам’ятки будівлі Татарівського вокзалу, зведеного у 30-х роках минулого століття у псевдоготичному стилі з вкрапленнями елементів гуцульської архітектури.

На Яремчанщині Татарів – це перше село, яке отримало власний бренд. Імовірно, це і перше село в Івано-Франківській області, одне із перших в Україні.