Прикарпатська школярка, яку розшукувала поліція, знайшлася. ФОТО

Як повідомлялося, на Прикарпатті розшукували 14-річну Кіцул Іванни Іванівни, жительки Завалля Снятинського району.

Протягом двох днів працівники ювенальної превенції області проводили розшукові заходи в Чернівцях, адже як повідомили свідки, востаннє дівчину бачили в потязі “Коломия-Чернівці”.

Вчора поліцейські Чернівців виявили дівчину. З нею працюють психологи й інспектори, які з’ясовують причини, через які дівчина пішла з дому.

Наразі відомо, що відносно неповнолітньої не вчинено жодних неравомірних дій.