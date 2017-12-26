Прикарпатка віддала шахраю 12 тис. грн за нібито вигране авто

На Богородчанищині шахраї видурили в 61-річної жінки 12 тис. грн.

Про це інформує прес-служба поліції, пише Дзеркало Коломиї.

Жінка розповіла, що на її мобільний телефон зателефонував чоловік, який представився працівником компанії “Хюндай” та повідомив, що вона стала щасливим власником нового автомобіля.

За умовами “акції”, потерпіла сплатила за оформлення документації на транспорт 12 тис. гривень.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження.

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