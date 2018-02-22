Прикарпатка віддала інтернет-шахраям майже 19 тис. грн

Найбільш актуальними способами шахрайств залишаються так звані телефонні, банківські та інтернет-шахрайства.

Зокрема, днями до Івано-Франківського відділу поліції надійшло повідомлення від 29-річної місцевої мешканки, яка розповіла про “покупку” на одному з Інтернет-сайтів, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на СК ГУНП в Івано-Франківській області.

Жінка, знайшовши необхідний товар, а саме автомобільні запчастини, зателефонувала продавцеві та узгодила умови купівлі. Опісля перерахувала близько 18 600 грн на банківський рахунок псевдопродавцеві.

Після цього зв’язок з “продавцем” обірвався.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Щоб не стати жертвою шахраїв, поліцейські застерігають громадян не перераховувати гроші, поки не отримаєте замовлений товар, а в разі надходження сумнівної інформації, пов’язаної із необхідністю перерахунку грошей, звернутися до поліції за номером телефону “102”.

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