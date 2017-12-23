Прикарпатка перерахувала шахраям за ювелірні прикраси $8200

До Рожнятівських правоохоронців із заявою звернулась 55-річна жителька району з повідомлення про вчинення щодо неї шахрайських дій. Жінка розповіла, що з власної необережності перерахувала лиходіям значну суму грошей.

Жінка з лютого по червень поточного року брала участь у різноманітних аукціонах з купівлі-продажу ювелірних виробів із дорогоцінних металів, нафтових продуктів на інтернет-сайті “Trade 12 com.ua”, інформує сектор комунікації ГУ Нацполіції в області.

Слідкуючи за умовами акції, заявниця частинами для купівлі вищевказаної продукції добровільно переказала на реквізити сайту 8200 доларів США. Але ні товару не отримала, ні грошей їй не повернули.

Наразі правоохоронці проводять заходи щодо встановлення осіб, причетних до злочину, та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Проводиться слідство.