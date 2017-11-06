Прикарпатка перерахувала шахраям 5 тис. грн, щоб “врятувати сина”

Дзвінок до 43-річної мешканки одного із сіл Городенківського району пролунав 4 листопада вранці. Потерпіла повірила аферистам та переказала гроші.

Про це повідомляє Сектор комунікації ГУНП в Івано-Франківській області, передає “Дзеркало Коломиї“.

На мобільний до заявниці зателефонував невідомий та представився правоохоронцем. Назвав ім’я та розповів їй про надуманий сюжет злочину: нібито її син вчинив бійку, під час якої постраждав один із учасників конфлікту. Тож, аби уникнути відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, чітко вказав суму 5000 гривень за “послуги”.

Спантеличена жінка, не усвідомлюючи своїх дій, негайно зібрала всі заощадження, які були вдома, та побігла до найближчого терміналу і перерахувала на картку телефонного шахрая вищевказану суму.

Виконавши всі умови, жінка зателефонувала до сина, який запевнив, що з ним усе гаразд. Лише тоді потерпіла зрозуміла, що її підло обдурили, і звернулася за допомогою до поліції.

Слідчі за фактом шахрайства розпочали досудове розслідування.

Правоохоронці вкотре звертаються до усіх громадян провести профілактичні, застережні бесіди зі своїми батьками або знайомими похилого віку, опираючись на факти шахрайств, про які ми постійно інформуємо.

Аби вберегти свої заощадження та й здоров’я, варто наголосити їм, аби не вступали в діалог із незнайомцями по телефону та особисто спочатку контактували із родичем, який начебто потрапив у біду, або одразу зателефонували у поліцію та з’ясували ситуацію.