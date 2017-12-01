Прикарпатець змінив реквізити банківської картки хворої дитини та привласнив благодійну допомогу собі

Впродовж тривалого часу мешканець Прикарпаття, використовуючи ім’я “фейкової” людини, виманював гроші у небайдужих людей, які допомагали онкохворій дитині.

Як було встановлено, чоловік добре підготувався до вчинення корисливого злочину — напередодні створив фейкову сторінку в соціальній мережі та знайшов однофамільців, які просять фінансово допомогти їх дитині у боротьбі з онкозахворюванням, повідомляє Місто.

Чоловік змінив справжні реквізити в оголошенні на реквізити картки своєї дружини, після чого надіслав по різних спільнотах прохання розмістити завідомо неправдиве оголошення. Беручи до уваги той факт, що дійсно для цієї дитини збирали кошти на лікування, в багатьох людей не виникло підозри, що реквізити можуть бути невірні.

Прикарпатець мав доступ до банківської картки своєї дружини, тому як тільки надходили кошти від небайдужих людей, він одразу переказував їх на свій рахунок і використовував на свій розсуд.

Працівники кіберполіції Прикарпаття спільно із працівниками Калуського відділу поліції вже встановили особу зловмисника. Наразі йому оголошено підозру підозрюються у вчиненні злочину.

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