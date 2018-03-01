Прикарпатець заплатить штраф за незаконне видобування корисних копалин

Як встановили правоохоронці, чоловік незаконно видобував корисні копалини загальнодержавного значення з берега річки Прут у селі Іллінці Снятинського району.

Снятинським відділом Коломийської місцевої прокуратури підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженн щодо 26-річного жителя одного з населених пунктів Снятинського району, який незаконно видобував корисні копалини загальнодержавного значення з берега річки Прут у селі Іллінці Снятинського району, інформує прес-служба прокуратури в Івано-Франківській області.

Молодику призначено покарання у виді штрафу в розмірі 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 6800 грн, а навантажувач марки «Карпатець», який належав обвинуваченому, буде конфіскувано в дохід держави.