Прикарпатець заплатить 8500 гривень штрафу за хабар поліцейському

Долинський районний суд виніс вирок чоловіку, який, намагаючись уникнути відповідальності за незаконну рубку лісу, давав поліцейському хабар.

Цьогоріч у вересні до Єдиного реєстру досудових розслідувань була внесена справа щодо незаконної рубки дерев на території ДП “Вигодське лісове господарство”, інформує Курс.

Того ж дня старший оперуповноважений СКП Долинського відділення нацполіції повідомив підозрюваному, що потрібно прийти у відділок для складання процесуальних документів.

Намагаючись уникнути відповідальності, підозрюваний у службовому кабінеті запропонував старшому оперуповноваженому 1000 гривень за непритягнення його до відповідальності. Правоохоронець від пропозиції відмовився.

Пізніше підозрюваний уклав угоду про визнання винуватості з прокурором.

Суд затвердив угоду про визнання винуватості та призначив підозрюваному 8500 гривень штрафу.

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