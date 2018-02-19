Прикарпатець вклав 500 тис. грн у криптовалюту і поділився своїм досвідом

“Майбутнє за блокчейном”

У мене були три основні причини вкласти гроші у криптовалюту. Перша причина досить прагматична. Це фактор новизни ринку. Бути піонером певного ринку – як показує історія, це завжди вигідно і завжди дає можливість заробити гроші. Наприклад, кожен долар, який люди свого часу вклали в інтернет-бізнес, тепер коштує у тисячу разів дорожче.

Другою причиною став тренд на децентралізовані системи. Від Uber до Airbnb люди вже почали відмовлятися від централізованих систем на кшталт сервісів таксі та оренди житла. Можна сказати, що блокчейн – це наступне покоління децентралізованих систем. Як на мене, за цим майбутнє – і не лише у сфері криптовалют.

До того ж я фінансист за освітою, працюю у бізнесі вже не перший рік. Коли я вивчав ринок, то побачив, що найбільшими інвесторами у сферу криптовалют є фінансові інституції Сполучених Штатів. Якщо у цей напрям інвестують такі структури, це означає, що він буде максимально прибутковим. З іншого боку, найбільше критикують блокчейн і криптовалюти саме ці фінансові інституції.

Я вирішив вкласти у криптовалюту власні заощадження. Здебільшого це були ресурси, які генерували інші бізнес-проекти. У мене є понад 20 проектів, у яких я був власником чи співвласником. Здебільшого це ІТ-сфера. Нині я беру участь у кількох стартапах: серед іншого, з партнерами із Мальти і Нідерландів. Завдяки продажу чи реорганізації частини цих проектів вдалося акумулювати вільні ресурси.