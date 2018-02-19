Прикарпатець вклав 500 тис. грн у криптовалюту і поділився своїм досвідом

Микола Гавриляк вклав 500 тисяч гривень у криптовалюти.
Своїм досвідом біткоін-інвестор з Івано-Франківська ділиться з трьома тисячами підписників у Telegram. Він розповідає The Village Україна про втрату половини інвестицій, безсонні ночі і намір продовжити вкладати в біткоін.
У період максимальної корекції мій баланс спустився до позначки 250 тисяч гривень. Грубо кажучи, придбані мною монети просіли у вартості на половину.
Про що я подумав у період максимального падіння курсу? Особливого хвилювання не було, була самоіронія. Подумав про те, що за гроші, які я втратив, можна було купити ще одну квартиру в Івано-Франківську або машину можна було взяти. Але машину я все одно планую придбати цього року.
“Майбутнє за блокчейном”
У мене були три основні причини вкласти гроші у криптовалюту. Перша причина досить прагматична. Це фактор новизни ринку. Бути піонером певного ринку – як показує історія, це завжди вигідно і завжди дає можливість заробити гроші. Наприклад, кожен долар, який люди свого часу вклали в інтернет-бізнес, тепер коштує у тисячу разів дорожче.
Другою причиною став тренд на децентралізовані системи. Від Uber до Airbnb люди вже почали відмовлятися від централізованих систем на кшталт сервісів таксі та оренди житла. Можна сказати, що блокчейн – це наступне покоління децентралізованих систем. Як на мене, за цим майбутнє – і не лише у сфері криптовалют.
До того ж я фінансист за освітою, працюю у бізнесі вже не перший рік. Коли я вивчав ринок, то побачив, що найбільшими інвесторами у сферу криптовалют є фінансові інституції Сполучених Штатів. Якщо у цей напрям інвестують такі структури, це означає, що він буде максимально прибутковим. З іншого боку, найбільше критикують блокчейн і криптовалюти саме ці фінансові інституції.
Я вирішив вкласти у криптовалюту власні заощадження. Здебільшого це були ресурси, які генерували інші бізнес-проекти. У мене є понад 20 проектів, у яких я був власником чи співвласником. Здебільшого це ІТ-сфера. Нині я беру участь у кількох стартапах: серед іншого, з партнерами із Мальти і Нідерландів. Завдяки продажу чи реорганізації частини цих проектів вдалося акумулювати вільні ресурси.
“Це повинен був бути такий собі онлайн-серіал”
Протягом певного часу ми з друзями періодично обговорювали тему криптовалют. Усі ніби цікавилися цією темою, але майже ніхто не наважувався влазити у незнайому сферу.
Наприкінці минулого року у мене з’явилася ідея своєрідної онлайн-трансляції історії з інвестиціями у біткоін. Це повинен був бути Telegram-канал і такий собі онлайн-серіал: людина, яка ніколи не працювала з ринком криптовалют, проходить цей шлях від початку до кінця і паралельно описує його у мережі.
Певна річ, сума інвестиції повинна була бути круглою – щоб за цим процесом було цікаво спостерігати. Урешті-решт я зупинився на сумі, близькій до 18 тисяч доларів.
Тобто ідеї вкласти гроші у біткоін і почати активно вести Telegram-канал з’явилися паралельно. Таким чином я підвищив ставки ще вище: якщо за цим постійно стежить кілька тисяч людей, готуватися треба ще більш відповідально, а ухвалювати рішення ще обережніше. Адже у цьому випадку мова йшла і про мою ділову репутацію.
Я вклав гроші на початку січня. Треба сказати, що це був не найкращий момент для того, щоб інвестувати у криптовалюту. Загальне падіння курсу було об’єктивним фактором. Але до нього можна було краще підготуватися.
Ідеальний момент для початку бізнесу – це вже і сьогодні. Зазвичай я керуюся цим принципом. Але більш оптимальним варіантом було б витратити певний час на краще вивчення ринку. Зокрема, можна було б обрати кращий момент для інвестицій.
“Уночі було важко заснути”
Перші два тижні було напряжно. Якщо під рукою був телефон чи комп’ютер, одразу брався перевіряти курси. Постійно стежив за тим, що відбувається на біржі, які там були мінімальні коливання: “О, ця монета на 10 доларів виросла, ця на 50 впала”.
Уночі було важко заснути. Постійно здавалося, що саме зараз курс може змінитися, і я все просплю. Що допомагає? Усвідомлення, що це не лише твоя проблема. Прочитав на цю тему кілька книг. Урешті зрозумів, що значно краще спати буду, якщо визначу для себе чітку стратегію.
Я перерозподілив увесь свій капітал на три частини: 70% пішли на найбільш надійні монети з топ-20 за рівнем капіталізації, 25% виділив на більш ризиковані монети, які займають 20-50 позицію за капіталізацією, а решту 5% капіталу залишив для інвестицій у нові проекти криптовалюти. При цьому я став заходити на біржу значно рідше: коливання сприймаю досить спокійно і тільки двічі-тричі на день моніторю зміни трендів.
Усі свої монети тримаю на біржі: щоб мати змогу за потреби максимально швидко ними розпорядитися. Сповіщення на телефоні я не вмикав. Але в мене є додаток Blockfolio. Цей сервіс надає можливість у реальному часі стежити за курсом певних монет. До того ж у нього є сповіщення: наприклад, якщо монета досягне певного рівня курсу, додаток вам про це нагадає і запропонує її продати.