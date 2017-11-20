Прикарпатець виграв у лотерею автомобіль. ФОТО

Серед працівників зі стажем понад три роки провели святкову лотерею й розіграли цінні призи, повідомляє Репортер.

Власником найдорожчого – автомобіля марки CHERY Tiggo – став водій Вербівцівського підрозділу філії “Перспектив” Микола Остафійчук.

Також серед призів розігрували мобільні телефони, щасливими власниками яких стали шість працівників.

Ще розіграли по три планшети, ноутбуки, холодильники, пральні машини, велисипеди й путівки до Єгипту (на двох).

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