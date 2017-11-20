Прикарпатець виграв у лотерею автомобіль. ФОТО

У Городенці в районному палаці культури відзначали 10-річчя філії “Перспектив” ПрАТ “Зернопродукт”, яке орендує 27 тис. га землі в шести районах Прикарпаття та на Тернопільщині.
Серед працівників зі стажем понад три роки провели святкову лотерею й розіграли цінні призи, повідомляє Репортер.
Власником найдорожчого – автомобіля марки CHERY Tiggo – став водій Вербівцівського підрозділу філії “Перспектив” Микола Остафійчук.
Також серед призів розігрували мобільні телефони, щасливими власниками яких стали шість працівників.
Ще розіграли по три планшети, ноутбуки, холодильники, пральні машини, велисипеди й путівки до Єгипту (на двох).
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