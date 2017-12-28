Прикарпатець віддав інтернет-шахраям понад 30 тис. грн

Вчора до Івано-Франківського відділу поліції надійшло повідомлення від 31-річного місцевого мешканця про те, що невідома особа заволоділа його грошовими коштами в сумі 30 200 гривень.

Як з’ясувалося, потерпілий вирішив купити через Інтернет-мережу пристрої для майнингу криптовалюти марки “Біткоін”, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Сектор комунікації ГУ НП в області.



На сайті “Вконтакті” знайшов потрібний йому товар. Зателефонувавши за вказаним номером, узгодивши з так званим “продавцем” ціну, він перерахував гроші на банківський рахунок шахрая, в результаті ні товару не отримав, ні грошей не повернули.

Наступною жертвою шахрайських дій стала 55-річна франківчанка, яка втратила близько 3 600 гривень. Жінка повідомила про те, що напередодні до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий та, представившись представником служби безпеки “Ощадбанку”, шахрайським шляхом під приводом блокування картки дізнався інформацію даних з картки потерпілої, після чого заволодів її грошовими коштами.

Аналогічний випадок трапився вчора з 53-річним мешканцем Верховинського району. Банківські шахраї під приводом також блокування карточки видурили у потерпілого грошові кошти в розмірі 6 200 гривень.

За цими фактами розпочаті кримінальні провадження.

Поліція закликає громадян проявляти уважність та обережність при купівлі-продажу товарів через мережу Інтернет, отриманні смс-повідомлень типу: “Ви виграли автомобіль”, “ваш банківський рахунок заблоковано” та спілкуванні із невідомими особами, які намагаються отримати конфіденційну інформацію про реквізити ваших банківських карток.