Прикарпатець став чемпіоном Європи з кікбоксингу

В Італії завершився кубок Європи з кікбоксингу ВАКО, участь в якому взяли понад 1000 учасників з 18 країн Європи.

Серед учасників з України були і представники Івано-Франківська. Зокрема команда під керівництвом Олега Солов’я зуміла вибороти 2 золоті, 7 срібних і 3 бронзові нагороди.

Зазначимо, що франківець Віталій Соловей, який наприкінці минулого року отримав відзнаку “Спортсмен року”, впевнено переміг у лайт-контакті три поєдинки здобув звання чемпіона Європи.

“Чемпіонат був дуже важкий, адже кількість учасників цьогоріч більше, ніж зазвичай. Приємно здивований виступами Віталія Солов’я, адже впродовж двох днів він провів більше 10 поєдинків і в кожному з них показав максимальний результат”, – зазначив Олег Соловей.