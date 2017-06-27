Прикарпатець, продаючи ноутбук в інтернеті, натрапив на шахрая, який обікрав його

Розмістивши оголошення на Інтернет сайті “ОЛХ” про продаж ноутбука, 27-річний мешканець Івано-Франківська і техніку не продав і власні кошти втратив.

Після розміщення оголошення до нього подзвонив ймовірний покупець, який переконав продавця, що готовий купити товар.

У ході розмови покупець пообіцяв перечислити гроші за ноутбук на банківську картку продавця, але для цього, вказав він, потрібно надати номер вказаний на банківській картці, повідомляє сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

Не запідозривши нічого лихого, та, зрештою через власну необізнаність у цій справі, молодий чоловік повідомив шахраєві таємні цифри банківського рахунку, після чого з його рахунку пропало майже 10 тисяч гривень.

За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу (Шахрайство). Проводиться слідство.

Правоохоронці застерігають громадян не довіряти незнайомим особам та за жодних обставин не повідомляти дані банківських рахунків, які є таємними. В інакшому разі зловмисники, скориставшись необізнаністю та довірою горомадян, обкрадають їх.