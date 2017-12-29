Прикарпатець переміг на міжнародному вокальному конкурсі

Святослав Винник здобув перемогу на престижному вокальному конкурсі у Чехії.

Про це йдеться на сайті Івано-Франківської обласної державної адміністрації, передає “Дзеркало Коломиї“.

Випускник Долинської дитячої школи естетичного виховання імені Мирослава Антоновича, а зараз студент Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка Святослав Винник здобув блискучу перемогу на 52-му Міжнародному конкурсі вокалістів ім. А. Дворжака у Карлових Варах (Чеська республіка).

Голова журі – всесвітньовідомий оперний співак, ліричний тенор Петер Дворський (Словацька республіка).

У цьому престижному конкурсі змагалися співаки з 15-ти країн світу. Україну презентував Святослав Винник.

Він привіз чотири нагороди, не тільки ставши лауреатом першої премії в категорії ЮНІОР (від 20 до 24 років), а й одержав премію від члена журі, італійського оперного співака і педагога Антоніо Каранджело за найкраще виконання арії з опери Дж. Верді (виконав арію Жермона з опери “Травіата” з симфонічним оркестром), а також приз глядацьких симпатій і титул абсолютного переможця конкурсу 2017 року.

Варто зазначити, що це не єдиний успіх хлопця на конкурсах міжнародного рівня.

Святослав Винник – лауреат першої премії Міжнародного фестивалю дитячо-молодіжної творчості “Литовська феєрія” у Вільнюсі, другої премії Міжнародного вокального конкурсу “Impreza. Опера в мініатюрі” в Кам’янець-Подільському, дипломант Мінського міжнародного Різдвяного конкурсу вокалістів.