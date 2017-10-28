Прикарпатець ледь не потрапив до лікарні, намагаючись зупинити авто своїм тілом

Вчора в Калуші по вулиці Незалежності виник конфлікт між водієм та перехожим.

Останній вказав водієві Citroen Picasso на неправильне паркування, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Управління з питань цивільного захисту ОДА.

45-річний чоловік намагався зупинити транспортний засіб своїм тілом, а саме ліг на капот та впав з нього, коли 38-річний водій Citroen Picasso зупинив автомобіль.

Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження. Швидка допомога надала потерпілому медичну допомогу. Від госпіталізації він відмовився.

Читайте також: На Коломийщині автомобіль збив велосипедиста.