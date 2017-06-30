Президент розглянув електронну петицію про скасування блокування інтернет-ресурсу “ВКонтакте”

Президент нагадав про кібератаку, ФСБ, “Синього кита” і розсадник піратського контенту.

Президент України Петро Порошенко розглянув електронну петицію про скасування блокування інтернет-ресурсу “ВКонтакте”, яку підписали понад 25 тисяч осіб. Про це повідомляється на сайті президента в розділі електронних петицій.

“Виходячи з пріоритетів національних інтересів України, враховуючи реальні загрози національній безпеці України та стабільності в суспільстві, посягання на державний суверенітет України та її територіальну цілісність, територіальні претензії з боку Російської Федерації і втручання у внутрішні справи України, розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб Росії, посягання на права і свободи українських громадян та спроби маніпулювати суспільною свідомістю, застосування до російського холдингу “Mail.ru Group” та інших російських інтернет-компаній спеціальних економічних і обмежувальних заходів на сьогодні є адекватним законним заходом. Підтримку електронної петиції про скасування блокування інтернет-ресурсу “ВКонтакте” вважаю неможливою”, – повідомив Порошенко.

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Порошенко зазначив, що російський холдинг “Mail.ru Group”, до складу якого входять “ВКонтакте” і “Мейл.ру Україна”, а також група компаній “Яндекс” і деякі інші інтернет-компанії широко використовуються російськими спецслужбами для просування російської пропаганди і проведення спеціальних інформаційних операцій проти України і її громадян.

“Зокрема, компанії сприяють спецслужбам Росії в зборі, зберіганні, використанні та поширенні інформації з обмеженим доступом – персональних даних та особистого листування громадян України. Навіть угоди про користування зазначеними послугами містять положення про згоду користувачів на автоматичну передачу компанії (фактично – країні-агресора і її спецслужбам) будь-якої інформації про них, її узагальнення, обробку та передачу третім особам”, – зазначив Порошенко.

Президент вважає, що таким чином, українські користувачі попадають під контроль спецслужб РФ, які спочатку створюють необхідні умови для вербування, а потім використовують громадян України.

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Контент соцмережі, на думку президента, загрожує інформаційній безпеці України.

“Тематичне наповнення цих ресурсів також направлено на спроби маніпулювати суспільною свідомістю шляхом поширення недостовірної, неповної та упередженої інформації, сприяння присутнього, на жаль, в Україні протестного антиукраїнського потенціалу, залученню його в антинародні акції і масові заворушення, спрямовані на насuльницьку зміну конституційного ладу і повалення державної влади, перешкоджання Україні на шляху до європейської спільноти”, – зазначається у відповіді Порошенко.

Президент навів приклади такої роботи росіян в соцмережі:

“Роботу російських агентурних мереж ми могли бачити під час фейкових протестів поляків у Львівській області, виступів в м. Одеса, спробах проходження “безсмeртного полку” та інші. Одним із прикладів цього є громадянин РФ Сергій Жук, який протягом 2014-2015 років був учасником незаконного збрoйного формування “ДНР” (позивний “Москва”, в даний час знаходиться на території РФ) і тривалий час, користуючись довірою наших співвітчизників, провокував і підбурював їх до участі в масових заворушеннях в м. Києві”, – нагадав Порошенко.

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“Крім того, переконливим доказом необхідності застосування всіх передбачених вітчизняним законодавством заходів щодо захисту власного кіберпростору свідчить і агресивна кібератака на органи влади і управління, критичну інфраструктуру, важливі об’єкти життєдіяльності, що відбулася 27 червня цього року.

У російську інтернет-павутину потрапили сотні тисяч українських користувачів, які, не підозрюючи нічого поганого, були використані як “гвинтики” антиукраїнської пропаганди”, – вважає Порошенко і нагадує, що російські соціальні мережі стали також розсадником деструктивних груп на кшталт відомих спільнот типу “Синій кит”, а соцмережа “ВКонтакте” залишається чи не головним вмістилищем “піратського” контенту в світі.

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