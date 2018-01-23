Президент нагородив орденом заступника голови Братства ОУН-УПА на Коломийщині

Відповідно до Указу Президента України Петра Порошенка “Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності України” шестеро прикарпатців удостоєні високих нагород.

Про це повідомили у прес-службі Івано-Франківської ОДА, пише Дзеркало Коломиї.

За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну орденом “За заслуги” ІІІ ступеня нагороджено заступника голови Коломийської міськрайонної станиці Братства ОУН-УПА Карпатського краю Івана Грималюка.

П’ятьом з відзначених присвоєно почесне звання. Зокрема, художньому керівникові ансамблю солістів Івано-Франківської обласної філармонії Ярославу Бибику присвоєно звання “Заслужений артист України”.

Головному лікареві Солотвинської районної лікарні Богородчанського району Манолію Піцуряку – “Заслужений лікар України”.

Директорові Микитинецької загальноосвітньої школи I–III ступенів Косівської районної ради Петру Рибаку – “Заслужений працівник освіти України”.

Завідувачеві виробничого комплексу Надвірнянського коледжу Національного транспортного університету Ганні Козубаль – “Заслужений працівник сфери послуг України”.

Начальникові комплексу спортивної підготовки аварійно-рятувального загону спеціального призначення, Івано-Франківська область Миколі Петруку – “Заслужений працівник фізичної культури України”.