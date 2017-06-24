Правоохоронці Франківщини просять допомогти встановити особу чоловіка, труп якого знайшли в лісовому масиві. ФОТО 18+

Правоохоронці Франківщини просять допомогти встановити особу чоловіка, труп якого знайшли в лісовому...

Яремчанським відділенням поліції в Івано-Франківській області встановлюється особа невпізнаного скелетованого трупа чоловічої статі, який 22 червня виявили у лісовому масиві неподалік ресторану “Батьківський Поріг”, що в с. Яблуниця Яремчанської міської ради.

Про це повідомляють в секторі комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області, пише Дзеркало Коломиї.



Прикмети: віком 44-55 років, зріст 173 см.

На час виявлення трупа на ньому був одяг: куртка спортивна з синтетичної тканини синього кольору із пластмасовим замком з блискавкою, два светри сірого кольору, верхній застібається на замок, сорочка у клітинку сірого та темно-синього кольору, штани синього кольору та спортивні темні підштанники. Неподалік трупа виявлено пару ґумових тапочок чорного кольору, пару зимових шкарпеток чорного кольору та кепку білого кольору.

Будь-яку відому інформацію щодо вказаної особи просять повідомляти у поліцію за телефонами “102”, (0343) 42-22-72 – чергова частина Яремчанського ВП ГУНП в Івано-Франківській області.