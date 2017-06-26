Права людини за ґратами: правозахисники розробили безкоштовний мобільний додаток

До Міжнародного дня захисту жертв катувань 26 червня програма “Права людини за ґратами” Асоціації УМДПЛ розробила безкоштовний мобільний додаток “Права людини за ґратами”.

Доступ для завантаження – на Google Play.

Онлайн-порадник складається з 23 розділів та розкриває правові основи роботи пенітенціарних установи та права людей, які там перебувають, зокрема: “Правовий статус ув’язнених та засуджених”, “Заходи безпеки в пенітенціарних закладах”, “Контакти із зовнішнім світом”, “Матеріальні та комунально-побутові умови тримання ув’язнених та засуджених”, “Сприяння соціальній адаптації засуджених”, “Громадський контроль”, пише СТИК.

У додатку містяться відповіді на три основних питання:

– Як побудована робота органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України;

– Які права ув’язнених та засуджених обмежуються та як реалізувати права, гарантовані законодавством України;

– Як здійснюється громадський контроль за дотриманням прав людини в українських пенітенціарних установах.

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Правова онлайн-база знань зібрана експертами Асоціації УМДПЛ на основі аналізу кримінально-виконавчого законодавства та нормативно-правових актів, а також багаторічного досвіду моніторингових візитів до пенітенціарних установ з метою підвищити рівень громадського контролю за дотриманням прав людини.

“Попри реформування пенітенціарної системи та постійні зміни відповідного законодавства на одному мобільному додатку міститиметься максимум правової інформації, що постійно оновлюватиметься. Особи, які з різних причин контактують з персоналом пенітенціарних закладів або перебувають у цих установах, у будь-який зручний час зможуть отримати відповідь чи роз’яснення щодо ситуації у контексті діяльності в’язниць”, – зазначає Олександр Федорук, керівник програми “Права людини за ґратами” Асоціації УМДПЛ.

Правовий порадник має веб-версію на сайті. Власники операційних систем Android можутьбезкоштовно завантажити мобільний додаток на Google Play

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