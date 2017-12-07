Працівники Карпатського заповідника на роботі полювали на звірів

Працівників Карпатського біосферного заповідника, яких підозрювали у незаконному полюванні, звільнено з роботи.

Про це повідомляє прес-служба Мінекології, пише Zaxid.net.



Як зазначається, 3 листопада 2017 року на території Карпатського біосферного заповідника виявили факт незаконного полювання, зокрема знайдено рештки благородного оленя та м’ясо бурого ведмедя, а також знайшли знаряддя полювання. Шкоду, заподіяну внаслідок незаконного полювання на оленя оцінили в 16500 грн. Наразі триває експертиза рештків, тому в разі підтвердження факту незаконного полювання на ведмедя розмір заподіяної шкоди буде розраховано додатково.

“Особливістю ситуації стало те, що у незаконному полюванні під підозрою опинилися працівники служби державної охорони Карпатського біосферного заповідника, а саме інспектор ПЗФ I категорії Шемота М.В. та майстер з охорони природи цього ж відділення Сухан В.В.”, – поінформували у прес-службі заповідника.

За фактом незаконного полювання правоохоронними органами відкрито кримінальне провадження та проведено службове розслідування в Карпатському біосферному заповіднику. На час його проведення п’ятьох працівників заповідника відсторонено від роботи.

Крім того, за результатами службового розслідування двох працівників заповідника, яких підозрювали у незаконному полюванні, звільнено з роботи за неналежне виконання своїх посадових обов’язків, ще трьом оголошено догани. Матеріали службового розслідування передано до правоохоронних органів для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Карпатський біосферний заповідник розташований у межах Рахівського, Тячівського, Хустського та Виноградівського районів Закарпатської області.

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