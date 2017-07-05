Потрібна допомога матері загиблого Героя АТО з Прикарпаття

Зорян Білінський з 1-го резервного батальйону Північного оперативно-територіального об’єднання НГУ загинув у віці 21 року в серпні 2014-го в Іловайську. Він сам пішов служити, а загинув під час виходу із так званого “зеленого коридору”.

У молодшого сержанта міліції залишилися батьки, дружина і маленька донька, пише “Курс“.

Христині Михайлівні Білінській з Долини 52 роки, вона живе разом із чоловіком. Жінка має інвалідність 3-ї групи та астму, але попри все працює в школі-інтернаті I-III ступеню техпрацівницею. А раніше вона працювала у військкоматі і в сфері статистики.

“Після загибелі Зоряна Христина Михайлівна не отримала допомогу від держави. Вона має тільки пільги у вигляді 50% знижки на оплату світла та газу. Грошей родині ледь вистачає. І тим більше їх немає для того, аби встановити паркан біля дому. Біля того дому, який Зорян побудував разом із батьком, щоб жити разом однією дружньою родиною. Не склалося…” – повідомляють у спільноті Небесна Гвардія.

Допомогти мамі встановити паркан і доробити справу сина можна будь-якою комфортною сумою.

Перерахувати її можна напряму на картку Христини Михайлівни у нас на сайті через кнопку “Допомогти родині”: https://ngua.org/people/1668

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