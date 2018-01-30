Потрібна допомога 8-місячному малюку з Прикарпаття. РЕКВІЗИТИ

Калушанка Галина Бакланова-Ліщинська просить допомоги всіх небайдужих на лікування свого сина, повідомляють Вікна.
“Ніколи не знаєш що тебе чекає напевне, ніколи б не повірила що опинюсь у онкологічному відділені з власною ДИТИНОЮ. Батьки мене зрозуміють. Я знала про це відділення у Обласній дитячій лікарні, бачила діток різного віку з явними признаками проходження хімії, я щиро співчувала їхньому горю та мабуть доля вирішила дати мені це відчути “на власній шкірі”. Діагноз: нейробластома на лівому наднирнику, пухлина (рак нервової системи) з агресивними ознаками, як грім серед ясного неба…шок…надія на помилку і врешті, хоча б, операція без проходження “хімки”…
Жінка також пише, що тяжко бути в розлуці з другим із двійні Богданом, тяжко прийняти, що не побачить перших його самостійних кроків, не почує перших слів. Адже лікування буде довгим, відвідування на вагу золота в залежності від показників аналізів.
“Кошти ідуть рікою, ні для кого не секрет про лікування в Україні дітей, ці відділення не виняток. Тож, як би мені складно було це робити, я змушена просити вас про допомогу, самі ми не впораємся, лікування довготривале”.
Реквізити для допомоги:
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4149497812153387 Бакланов О. О. (тато)