Потрібна допомога 8-місячному малюку з Прикарпаття. РЕКВІЗИТИ

Жінка також пише, що тяжко бути в розлуці з другим із двійні Богданом, тяжко прийняти, що не побачить перших його самостійних кроків, не почує перших слів. Адже лікування буде довгим, відвідування на вагу золота в залежності від показників аналізів.

“Кошти ідуть рікою, ні для кого не секрет про лікування в Україні дітей, ці відділення не виняток. Тож, як би мені складно було це робити, я змушена просити вас про допомогу, самі ми не впораємся, лікування довготривале”.

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