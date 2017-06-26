Постачальники послуг за власні кошти встановлять будинкові лічильники тепла і води

Для усіх будівель, які на момент набрання чинності Закону “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання” не були обладнані будинковими приладами обліку тепла, гарячої та холодної води, лічильники встановить та сплатить за встановлення постачальник послуг.

Про це повідомляє прес-служба Івано-Франківської ОДА, пише Дзеркало Коломиї.

Монополіст зобов’язаний встановити будинкові лічильники тепла протягом року, а будинкові лічильники води – протягом двох років. Якщо він цього не зробить, на нього, а не на споживача, накладатимуться штрафні санкції.

Монополіст не зможе самостійно визначати вартість встановлення такого лічильника. Цю ціну буде обґрунтовано затверджувати орган місцевого самоврядування. При цьому у споживача залишається право самостійно купити лічильники, надавши їх монополісту для встановлення, або самостійно обладнати свій будинок обліком.

Мешканці будинків, де будуть встановлені лічильники за рахунок постачальника послуг, протягом п’яти років будуть відшкодовувати йому цю суму. За попередніми оцінками сума внесків не буде перевищувати 50-70 грн на місяць з квартири. Але загалом споживач платитиме менше, оскільки монополіст вже не зможе перекладати на нього свої понаднормові втрати. Після встановлення лічильника монополіст буде виставляти споживачу рахунки лише за реально спожиті ресурси.

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До введення в дію Закону монополісти закладали вартість встановлення лічильників до структури тарифів і розподіляли ці кошти між усіма споживачами. Відтак мешканці будинків, де не було лічильників, платили за споживачів, яким ці лічильники встановлювали. А натомість там, де споживачі встановлювали лічильники за власний кошт, вони ще й вдруге платили за них у структурі тарифів.

Тепер плата за встановлення лічильників буде розраховуватися для кожного окремого будинку, їхні мешканці будуть впевнені, що сплачені ними кошти підуть на встановлення їхніх лічильників. Відтак вони будуть сплачувати лише за реально спожиті комунальні послуги.

Облік дозволить контролювати енергоспоживання, стимулюватиме до ощадливого використання тепла і води, енергоефективності. Це одразу позначиться зменшенням комунальних платежів.

Як показує практика, за рахунок енергоефективних заходів можливо зменшити комунальні платежі удвічі і більше. Загалом у перевагах енергоефективних заходів на власному досвіді переконалися ОСББ-учасники урядової програми фінансової допомоги на утеплення житла.

Нагадаємо, 22 червня Верховна Рада України прийняла ЗУ №4901 “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”. За прийняття в цілому проголосувало 238 депутатів.

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