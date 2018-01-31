Посадовця Держпродспоживслужби, якого затримали на хабарі у 10 тис. грн, взяли під варту

Відповідну ухвалу виніс Івано-Франківський міський суд за клопотанням прокуратури.

Посадовець може вийти під заставу у розмірі 35 240 гривень, пише Курс.



Нагадаємо, 26 січня провідного спеціаліста одного із управлінь Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області затримали при отриманні хабара у розмірі 10 тисяч гривень.

Як йдеться в судовій ухвалі, чиновника затримали у його службовому кабінеті. Він вимагав у місцевого мешканця 10 тисяч гривень за видачу посвідчення тракториста-машиніста.

Підозрюваного взяли під варту із правом внесення застави 35 240 гривень.