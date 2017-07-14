Поросячі перегони відтепер на Прикарпатті: наввипередки свині бігли вперше

На Прикарпатті визначали найпрудкіше порося. От тільки бігали там не звичайні домашні свині.

Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок.

Жителі села Вікняни позичили на місцевій фермі кілька свиней угорської породи мангал та на місцевому стадіоні влаштували перегони.

Свині-спортсмени неймовірно хвилювалися, адже наввипередки, під вигуки натовпу вони бігали вперше у житті.

Організаторам змагань залишалося тільки пильнувати, аби тварини не чкурнули за межі загону, адже наздогнати їх доволі важко.

Коштує таке бігове поросятко майже удвічі дорожче за звичайну свиню.

Переможець отримав справжню медаль та смаколики – овочі й фрукти. А глядачі – позитивні емоції. І хочуть такі перегони зробити щорічними.